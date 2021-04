O Grupo Espírito Santo (GES) terá feito pagamentos de alegadas luvas a José Sócrates em datas próximas de reuniões oficiais entre o antigo primeiro-ministro e Ricardo Salgado, então líder do BES e do GES. Comparando as datas dos pagamentos dos supostos subornos e dos encontros, constata-se que a maior proximidade temporal ocorreu em 2008: em junho, terão sido pagas alegadas luvas de dois milhões de euros nove dias apó...