GNR acusado de perseguir a ex-mulher colocou um localizador no carro da vítima

Um militar da GNR, de 31 anos, que durante vários meses infernizou a vida da ex-mulher, foi acusado pelo Ministério Público de Leiria dos crimes de violência doméstica, perseguição, devassa da vida privada, acesso indevido, perturbação da vida privada e violação de domicílio.O arguido, a prestar serviço no posto de São Martinho do Porto, Alcobaça, “adotou uma atitude agressiva e conflituosa para com a vítima por via de ciúmes excessivos”, refere a acusação, adiantando que o militar da GNR colocou um localizador GPS no carro da vítima para seguir os seus passos e enviava-lhe mensagens.