GNR apanha gang após perseguição em Reguengos

Ladrões fizeram explodir multibanco e fugiram com o dinheiro.

Por Pedro Galego | 09:49

Quatro assaltantes rebentaram o multibanco da Caixa Geral de Depósitos de Reguengos de Monsaraz, com recurso a gás, e levaram o dinheiro das gavetas às 04h38 desta sexta-feira.



Acabaram detidos pela GNR, às 09h00, já perto da fronteira com Espanha, no concelho de Mourão, numa zona de mato, após uma autêntica caça ao homem.



"Ao serem intercetados pela barreira policial fugiram a pé. Pouco depois estavam encurralados", explicou fonte da GNR. Dos ladrões, com idades entre 20 e 25 anos, e oriundos da Margem Sul do Tejo, só um tinha cadastro, apurou o CM.



"Ouvi um estrondo enorme. Estavam armados e, num instante fugiram com o dinheiro", contou uma testemunha. Os suspeitos serão hoje presentes a tribunal. A PJ investiga o caso.