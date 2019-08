GNR aperta cerco à pesca de sardinha na lota

Mais de duas toneladas de sardinha foram apreendidas na lota de Aveiro. O pescado estava a ser descarregado, na quinta-feira, de duas embarcações que não tinham autorização para realizar a operação de transbordo. Os infratores incorrem numa multa que pode chegar aos 125 mil euros.A apreensão de 2385 quilos de sardinha - no valor de cerca de 20 mil € - aconteceu no âmbito de uma operação de rotina da Unidade de Controlo Costeiro da GNR, através do Subdestacamento de Aveiro, destinada a controlar o cumprimento das normas que regem a descarga, o transporte e a comercialização do pescado fresco.A GNR identificou os mestres das embarcações por fazerem o transporte sem autorização e excederem o limite diário de captura permitida por lei. Foram elaborados autos de contraordenação. A sardinha apreendida foi para primeira venda e o valor granjeado fica ao abrigo do processo.Já na quarta-feira, numa outra operação de rotina, a Unidade de Controlo Costeiro de Aveiro apreendeu, na mesma lota, 248 quilos de mexilhão, já que a embarcação de onde o produto estava a ser descarregado excedia o limite de captura diária na ria de Aveiro - 300 quilos por barco. Segundo a GNR, o barco em causa transportava 548 quilos daqueles bivalves vivos.O titular da embarcação, um homem de 36 anos, foi identificado pelos militares e foi elaborado um auto de contraordenação.A coima poderá atingir o valor máximo de 37 500 euros. Os mexilhões ainda estavam vivos e foram devolvidos à ria.