GNR apreende 450 quilos de amêijoa-japónica e 820 quilos de ostras portuguesas

Por Lusa | 12:26

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR apreendeu no sábado 450 quilos de amêijoa-japónica e 820 quilos de ostras portuguesas, com o valor presumível de 13.400 euros, nos concelhos de Lisboa e Alcácer do Sal.

De acordo com um comunicado divulgado este sábado, "os militares detetaram amêijoa-japónica em situação irregular, em virtude da mesma não estar a ser acompanhada, durante o transporte, dos respetivos documentos de registo, o que não permite saber a sua proveniência".

A deteção foi feita "no âmbito de ações de fiscalização de atividades relacionadas com a captura e comércio ilegal de bivalves e proteção das espécies e segurança alimentar", acrescenta a UCC.