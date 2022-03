GNR apreende 66 quilos de pescado subdimensionado na Terceira

A GNR apreendeu, na terça-feira, na ilha Terceira, nos Açores, 66 quilos de pescado subdimensionado, por não ter a medida mínima estipulada por lei para ser comercializado, foi esta quarta-feira revelado.

Em comunicado, o Comando Territorial dos Açores da GNR explica que os 66 quilos de pescado subdimensionado foram apreendidos "no concelho da Praia da Vitória, na ilha Terceira", no âmbito de "uma ação de fiscalização no porto de Pescas do Cabo da Praia", destinada "ao controlo das regras de captura, desembarque, transporte e comercialização" de peixe fresco.

Segundo a GNR, os militares da Guarda "detetaram a bordo de uma embarcação de pesca profissional 32 quilos de peixão (Pagellus bogaraveo), dez quilos de boca negra (Helicolenus dactylopterus) e 24 quilos de alfonsim (Beryx splendens) sem que tivessem a medida mínima estipulada por lei para ser comercializado, resultando na sua apreensão".

No seguimento da ação, foi identificado o mestre da embarcação, um homem de 34 anos, tendo sido elaborado o auto de contraordenação e os factos comunicados à Inspeção Regional das Pescas (IRP), revela ainda a GNR.

O pescado apreendido, após verificação do seu estado pelo médico veterinário, foi entregue a uma instituição de solidariedade social local, lê-se no comunicado.

A GNR alerta que "uma medida de gestão sustentável do pescado é o respeito das medidas mínimas de captura", com o intuito de "melhorar a rentabilidade potencial do recurso".