GNR apreende bivalves ilegais em Lisboa e Alcácer do Sal

Por S.A.V. | 10:02

A GNR apreendeu, em Lisboa e Alcácer do Sal, 450 quilos de amêijoa-japónica e 820 quilos de ostras portuguesas, avaliados em 13 400 euros.



A Unidade de Controlo Costeiro explica que a amêijoa-japónica não estava a ser acompanhada, durante o transporte, dos respetivos documentos de registo.



Já as ostras foram apreendidas porque a sua apanha e comercialização está interdita no canal de Alcácer, por conter metais altamente tóxicos para a saúde humana, nomeadamente cádmio.



Foram identificadas 13 pessoas.



Os bivalves foram devolvidos ao seu habitat natural.