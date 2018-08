Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR apreende cigarros na A22

Material avaliado em 80 mil euros, que se traduz no pagamento tributário de 61 mil euros.

Por João Mira Godinho | 09:03

Um total de 129 200 cigarros e 284 quilos de tabaco triturado, foram apreendidos pelo Destacamento de Ação Fiscal de Faro da GNR, na A22, na zona de Olhão. A apreensão, anunciada esta terça-feira, resultou de uma fiscalização rodoviária, em conjunto com o Comando Territorial de Faro, no sábado. A mercadoria tem um valor de mercado estimado de 80 mil euros, que se traduz no pagamento tributário ao Estado de 61 mil euros.



O tabaco, que estava a ser "introduzidos em território nacional de forma fraudulenta", explica a GNR, foi intercetado no espaço de carga de um ligeiro de mercadorias. "Além do tabaco foram apreendidos 1 290 euros em numerário que se encontrava na posse de um dos ocupantes", acrescenta a Unidade de Ação Fiscal da GNR.



Os dois ocupantes do veículo, um homem, de 33 anos, e uma mulher, de 28, foram detidos pela "suspeita da prática do crime de introdução fraudulenta no consumo de tabaco", adianta a GNR.



Os dois foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência, enquanto decorre o inquérito ao caso.