A GNR apreendeu em Montargil, Ponte de Sor, três botijas de óxido nitroso e dois sacos de balões (através dos quais a ‘droga do riso’ é consumida).A substância só pode ser transportada com autorização do Infarmed e é proibida para fins recreativos. Foram identificados três homens, entre os 21 e os 23 anos.