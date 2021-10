GNR apreende em Angra do Heroísmo 98 quilos de espécie com pesca proibida desde 2019

A GNR apreendeu 148 quilos de pescado em Angra do Heroísmo, nos Açores, onde se incluíam 98 quilos de tubarão-anequim, espécie cuja pesca "está proibida desde 2019", revelou esta terça-feira a força de segurança.

"No decorrer de uma ação de fiscalização às atividades piscatórias na ilha Terceira, os militares da guarda detetaram, num estabelecimento de comércio de peixe, pescado fresco e congelado cuja captura está proibida, nomeadamente 98 quilos de tubarão-anequim", adiantou a GNR numa nota de imprensa.

A apreensão de 148 quilos de pescado ocorreu na passada sexta-feira, mas só foi divulgada esta terça-feira pela GNR.

A operação envolveu o Posto Territorial da Praia da Vitória da GNR e a Inspeção Regional das Pescas.

"No decorrer das diligências, e visto que o pescado se encontrava desmanchado e em fase de preparação para venda, foram recolhidas amostras para envio a laboratório, no intuito de confirmar a espécie, ficando-se a aguardar os resultados do exame", revelou a GNR.

Na mesma operação foram detetados 50 quilos de espadarte "sem os documentos necessários para garantir a sua rastreabilidade, tendo sido apreendido".

Segundo a GNR, "foi identificado o proprietário do estabelecimento, de 50 anos, tendo sido elaborados os respetivos autos de contraordenação".