GNR apreende mais de seis toneladas de azeitona por falta de rastreabilidade e higiene em Serpa

O Comando Territorial de Beja da GNR, através das suas várias valências, apreendeu na terça-feira 6,5 toneladas de azeitona, por falta de rastreabilidade e higiene, no concelho de Serpa (Beja), revelou esta quinta-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, o Comando Territorial de Beja indicou que no âmbito de uma operação que visava a atividade de recolha, transporte e receção da azeitona para posterior processamento, tendo como principal finalidade "o combate a ilícitos criminais", nomeadamente o furto de azeitona, os militares da Guarda desenvolveram diversas ações de fiscalização.

Estas ações, segundo o comunicado da Guarda, culminaram na identificação de uma empresa e de um homem, de 45 anos, por posse de 6,5 toneladas de azeitona, "sem qualquer rastreabilidade e condições de segurança e higiene do produto".

"No decorrer da ação, a azeitona foi apreendida por razões de segurança alimentar e foi elaborado o respetivo auto de contraordenação, por falta da rastreabilidade e falta de higiene, cujo valor da coima poderá atingir os 44.890 euros", adiantou a GNR.

Estiveram empenhados nesta operação vários militares do Comando Territorial de Beja, das várias valências do dispositivo territorial, Investigação Criminal e Intervenção Rápida.

A GNR indicou ainda que, no intuito de garantir que as diversas campanhas agrícolas decorram num clima de segurança, continuará a "desenvolver ações de policiamento de proximidade e de fiscalização", empenhando militares de diferentes valências, nomeadamente dos comandos territoriais, do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA), da Unidade de Segurança e Honras de Estado e da Unidade de Ação Fiscal.

Segundo aquela força de segurança, estas ações estão previstas decorrer durante este ano, com o propósito de "evitar crimes contra o património em propriedades agrícolas, e de reforçar o policiamento para dissuadir e reprimir a prática de furtos nos campos agrícolas".