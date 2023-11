GNR detém suspeitos e apreende cerca de 380 quilos de azeitona furtada no Alentejo

A GNR deteve cinco homens e identificou um outro por serem suspeitos de furtos de azeitona, em Aljustrel (Beja) e Ponte de Sor (Portalegre), e apreendeu cerca de 380 quilos daquele produto, anunciou esta sterça-feira aquela força policial.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial de Beja da Guarda Nacional Republicana (GNR) revelou que a detenção dos cinco homens aconteceu no concelho de Aljustrel, no passado sábado.

Após "uma denúncia a dar conta de um furto de azeitona", os militares da Guarda deslocaram-se ao local e detetaram os suspeitos "a apanhar a azeitona sem autorização do proprietário", pelo que os detiveram em flagrante.

Nesta ação policial, a Guarda apreendeu 280 quilos de azeitona e diverso material relacionado com a colheita e recolha deste fruto no solo.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Ourique, no distrito de Beja.

Já em Ponte de Sor, segundo um comunicado do Comando Territorial de Portalegre da GNR, na última sexta-feira, um homem, de 40 anos, foi identificado por furto de azeitona (o proprietário não quis apresentar queixa).

Nesta operação, também desencadeada após uma denúncia, a dar conta de que o suspeito se encontrava no olival, a Guarda disse ter surpreendido "o homem no momento em que transportava o material furtado, cerca de 100 quilos de azeitona, e as ferramentas utilizadas para praticar o crime".

Os factos relativos a este furto foram comunicados ao Tribunal Judicial de Ponte de Sor.

A GNR relembrou esta terça-feira que a colheita ou apanha de azeitona, ainda que esteja caída no chão, sem o consentimento do proprietário do olival poderá configurar crime contra o património.

No âmbito da operação "Campo Seguro 2023", a GNR está a desenvolver ações de patrulhamento, sensibilização e fiscalização, com o propósito de evitar crimes de furto, junto de propriedades/explorações agrícolas, bem como de reforçar o policiamento para dissuadir e reprimir a prática de furtos nos campos agrícolas.