GNR detém seis suspeitos de furto e apreende 300 quilos de azeitona na região de Beja

Seis pessoas foram detidas desde sábado pela GNR em dois concelhos do distrito de Beja, Aljustrel e Vidigueira, por furto de azeitona, tendo sido apreendidos mais de 300 quilos daquele produto, revelou esta sexta-feira a guarda.

Em comunicado, o Comando Territorial de Beja da GNR anunciou que quatro dos suspeitos, dois homens e duas mulheres, entre 17 e 22 anos, foram detidos em flagrante no sábado passado, no concelho de Aljustrel.

Nessa ação, desenvolvida pelo Posto Territorial de Aljustrel, com o reforço do Posto Territorial de Ferreira do Alentejo, os militares apreenderam 200 quilos de azeitona, pode ler-se no comunicado.

Fonte da guarda disse esta sexta-feira à agência Lusa que os militares receberem uma denúncia por furto de azeitona e foram ao local, onde conseguiram localizar os suspeitos.

"Ao chegarem ao local, percorreram a área do olival e verificaram onde se encontravam os suspeitos", acabando por os deter em flagrante, acrescentou.

Além dos 200 quilos de azeitona, foi apreendido diverso material relacionado com a colheita e a recolha de azeitona no solo.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Ourique.

De acordo com outro comunicado da GNR, os outros dois suspeitos, um homem e uma mulher, de 22 e 23 anos, respetivamente, foram detidos em flagrante pelo mesmo tipo de roubo no concelho de Vidigueira.

A ação, através do Posto Territorial de Vidigueira, teve lugar na quarta-feira e resultou, além das detenções, na apreensão de 104 quilos de azeitona, assim como de diverso material relacionado com a colheita e recolha daquele produto no solo.

"No âmbito de uma denúncia de que os suspeitos se encontravam num olival a furtar azeitona, os militares da guarda deslocaram-se rapidamente para o local, onde surpreenderam os suspeitos no momento em que estavam a apanhar a azeitona sem autorização do proprietário", disse a força de segurança.

Estes dois detidos também foram constituídos arguidos e serão presentes no Tribunal Judicial de Cuba, para aplicação das medidas de coação.

A ação contou com o reforço do Núcleo de Proteção do Ambiental de Beja.

No comunicado, a GNR lembrou que a colheita ou apanha de azeitona, ainda que esteja caída no chão, sem o consentimento do proprietário do olival, poderá configurar crime contra o património.

No âmbito da operação "Campo Seguro 2023", a GNR está a desenvolver ações de patrulhamento, sensibilização e fiscalização, com o propósito de evitar crimes de furto, junto de propriedades/explorações agrícolas, bem como de reforçar o policiamento para dissuadir e reprimir a prática de furtos nos campos agrícolas.