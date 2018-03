GNR apreende amêijoa avaliada em 8800 euros

Operação decorreu em Palmela e Alcochete, no distrito de Setúbal.

Por Lusa | 20:50

A GNR anunciou esta sexta-feira a apreensão de mais de uma tonelada de amêijoa japónica, avaliada em cerca de 8.800 euros, numa operação que decorreu em Palmela e Alcochete, no distrito de Setúbal.



"Durante uma ação de fiscalização às atividades relacionadas com a captura e comércio ilegal de bivalves, proteção das espécies e segurança alimentar, os militares detetaram que os infratores efetuavam o transporte dos bivalves, sem se fazerem acompanhar dos documentos de registo obrigatório por lei e desprovidos de qualquer vigilância higiossanitária, impedindo-se a sua entrada no circuito comercial, considerando os riscos para a saúde pública", refere a GNR em comunicado.



A operação foi efetuada pelo Destacamento de Controlo Costeiro de Lisboa, através dos Subdestacamentos de Controlo Costeiro de Setúbal e Fonte da Telha.



"Os condutores, de 50 e 38 anos, foram identificados e elaborados os respetivos autos de contraordenação", acrescenta.



Os 1.020 quilogramas de amêijoa japónica, por se encontrarem vivos, foram devolvidos ao seu 'habitat' natural.