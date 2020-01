GNR apreende motosserras e um punhal em Moura

Seis homens, com idades entre os 22 e os 74 anos, dos quais quatro já com antecedentes criminais por furtos, foram constituídos arguidos após buscas domiciliárias efetuadas pela GNR de Moura.A investigação, por furto, já decorria há cerca de quatro meses. Nas casas dos seis suspeitos os militares conseguiram apreender 30 doses de haxixe, uma arma de fogo, um punhal, duas motosserras e diversos materiais furtados. No decorrer das buscas foi ainda detido um homem , de 38 anos, pelo crime de tráfico de droga.A investigação ficou a cargo do Núcleo de Investigação Criminal de Moura e os factos foram remetidos ao tribunal.