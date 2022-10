GNR apreende quase 10 toneladas de sardinha pescada ilegalmente em Esposende

A GNR apreendeu apreendeu esta terça-feira, no Parque Natural do Litoral Norte (PNLN), em Esposende, 9.954 quilos de sardinha, com o valor presumível de 59.724 euros, anunciou aquela força esta terça-feira.

Em comunicado, a GNR refere que, na operação, foram identificados os mestres das duas embarcações de pesca costeira, por pesca ilegal, e elaborados os respetivos autos de contraordenação.

A GNR explica que, no âmbito de uma ação de fiscalização dirigida à pesca comercial ilegal e à proteção de áreas marinhas protegidas, foram detetadas duas embarcações de cerco a pescar dentro da área marinha do PNLN.

Os mestres das duas embarcações, dois homens de 55 e 58 anos, incorrem numa coima que pode ir até aos 37.500 euros.

A operação foi desenvolvida pela Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Caminha e do Núcleo de Proteção Ambiental de Matosinhos.

A GNR lembra que os recursos marítimos "devem ser explorados de modo a garantir, a longo prazo, a sustentabilidade ambiental, económica e social da pescaria".

"O PNLN possui um dos mais elevados índices de biodiversidade do país. A criação de uma área marinha protegida no PNLN tem como objetivos, entre outros, a conservação da biodiversidade marinha, a conservação dos habitats associados ao ecossistema estuarino, a recuperação das populações de espécies exploradas comercialmente e a exploração sustentada dos recursos haliêuticos", remata.