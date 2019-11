GNR caça assaltante e trava onda de furtos

Um homem foi detido pela GNR depois de ter assaltado uma clínica, em Quarteira. O assaltante, ao que o CM conseguiu apurar, é suspeito de ser o autor de uma onda de furtos em estabelecimentos comerciais que estava a criar um sentimento de insegurança na cidade do concelho de Loulé. O suspeito de 34 anos foi colocado em prisão preventiva.

O último assalto ocorreu no domingo numa clínica de análises. O suspeito, ao que o CM conseguiu apurar, arrombou o gradeamento de uma janela e partiu o vidro para entrar no estabelecimento, de onde furtou dois computadores portáteis.





Fugiu, mas foi intercetado por uma patrulha do Subdestacamento Territorial de Quarteira depois de ter manifestado um comportamento considerado suspeito na posse de uma mochila, o que levou a uma abordagem por parte dos militares da GNR. Segundo o revelou a GNR, no momento da abordagem o suspeito "largou a mochila e encetou uma fuga apeada, tendo sido intercetado momentos depois". A mochila continha no seu interior os dois computadores furtados da referida clínica de análises.

O assaltante, sabe o CM, já tem antecedentes criminais e é suspeito de ser o autor de cerca de uma dezena de furtos em estabelecimentos comerciais, que ocorreram nas últimas semanas na cidade de Quarteira.

O detido foi presente ontem a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Loulé, e foi colocado em prisão preventiva até ao julgamento.