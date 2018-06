Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrão parte vidros de carro da GNR

Homem é cadastrado e estava em liberdade condicional.

01:30

"Finalmente vamos poder descansar de noite sem medo de encontrar os estabelecimentos de manhã", desabafou Conceição Lima, uma das várias vítimas da vaga de furtos que deixou em pânico a população da Vagueira, Vagos, nas últimas seis semanas.



Júlio Graça, conhecido por ‘Latas’, foi detido, esta segunda-feira de madrugada, pela GNR de Vagos, após um assalto ao restaurante Camelo das Caldeiradas. Revoltado, quando entrou no carro partiu o vidro à cabeçada.



O homem, de 41 anos, é suspeito de ser o autor de vários assaltos. É cadastrado e saiu da prisão, em liberdade condicional, no início de Maio. Desde essa altura, foi apanhado por várias câmaras de videovigilância em assaltos. Antes de ser apanhado, ainda assaltou a churrasqueira Vitó, cerca das 02h30, e levou 120 euros da caixa registadora. Três horas depois, assaltou o restaurante Camelo das Caldeiradas.



A GNR foi alertada pelo alarme e apanhou o ladrão a sair com duas máquinas de brindes. Resistiu à detenção e acabou ferido. O assaltante deverá ser presente, esta terça-feira, a um juiz de instrução do Tribunal de Aveiro para primeiro interrogatório.



Júlio ‘Latas’ à cabeçada

O suspeito partiu os vidros do carro patrulha da GNR de Vagos. O cadastrado resistiu à detenção. O homem tentou evitar entrar para o banco traseiro da viatura e, desesperado, deu uma cabeçada no vidro. Júlio ‘Latas’ ficou ferido e foi levado para o Hospital de Aveiro.



Vários assaltos

É suspeito de ter assaltado cerca de uma dezena de estabelecimentos, entre eles, o restaurante Camelo das Caldeiradas, Churrasqueira Vitó, Café Pica- -pau, cafés, lojas, supermercados, floristas, bares e frutarias.