Um militar da GNR, do posto territorial de Fafe, foi punido com 10 dias de suspensão por não ter pagado a compra de seis pavões, a um negociante que colocou os animais à venda num portal da Internet. A decisão do Comando da GNR de Braga é justificada com o facto de o militar ter causado "prejuízo para terceiros" e colocado "em causa o bom nome da instituição", refere a notificação a que o CM teve acesso e que foi comunicada ao militar no dia 23 de agosto.









Ver comentários