Um tiroteio que ocorreu, na tarde desta sexta-feira, causou quatro feridos, na rua da Madalena, em Paínho, Cadaval.O alerta foi dado às 18h17.Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Oeste, uma das vítimas sofreu ferimentos graves, as restantes sofreram ferimentos ligeirosNo local estão 12 operacionais da GNR do Cadaval e das corporações de bombeiros do Cadaval e de Bombarral, apoiados por 6 viaturas.