GNR da Charneca da Caparica sem patrulhas para 50 mil habitantes

Entre domingo e terça-feira, a GNR da Charneca da Caparica, no concelho de Almada, teve pelo menos quatro turnos de oito horas sem qualquer patrulha de serviço. A situação foi confirmada ao CM pelo Comando Geral da GNR, que no entanto minimiza esta lacuna e garante que "o policiamento tem sido assegurado por militares dos postos da Costa da Caparica e da Trafaria, numa gestão parcimoniosa das ocorrências". No entanto, fontes militares adiantaram ao CM que nos últimos dias também estes dois postos só tiveram uma patrulha em cada turno. Na prática, durante pelo menos 32 horas houve uma única patrulha de serviço para três freguesias que em conjunto têm quase 50 mil habitantes.









“Isto demonstra que há uma clara falta de efetivo na GNR. Acontece um pouco por todo o País e é consequência de ano após ano haver mais saídas do que entradas, o que provoca um défice de recursos humanos cada vez maior”, aponta o presidente da Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR).