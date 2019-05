Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR dá golpe em rede de tráfico de droga

Dois homens cabo-verdianos e um ucraniano detidos por tráfico de estupefacientes.

Por Rui Pando Gomes | 10:12

Três homens foram detidos esta terça-feira pela GNR por suspeitas de integrarem uma rede de tráfico de droga que operava no concelho de Albufeira. Foram feitas buscas em habitações e carros e apreendidas várias doses de droga.



As detenções, ao que o CM apurou, foram concretizadas durante uma megaoperação desenvolvida pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Albufeira, com o apoio de militares da Unidade de Intervenção e do Posto Territorial, onde foram realizadas, pelo menos, cinco buscas domiciliárias.



Três delas decorreram dentro da cidade, na zona da marina, junto ao mercado e em Vale Pedras, e as restantes duas nas zonas de Algoz e Paderne. Durante a operação, foram detidos dois homens de nacionalidade cabo-verdiana, de 50 e 52 anos.



Segundo o Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro, que dirigiu a investigação, "há suspeitas de que os detidos se dedicavam à venda de heroína e de cocaína na zona de Albufeira".



Ainda de acordo com o MP, no decurso da operação foi ainda detido, em flagrante delito, pela prática do mesmo crime, um homem de 42 anos, de nacionalidade ucraniana, e "foram apreendidos cerca de 380 gramas de heroína e 30 de cocaína".



Além da droga, apurou o CM, foram ainda apreendidos telemóveis, relógios, máquinas fotográficas e balanças de precisão. Os detidos vão ser apresentados a um juiz para aplicação de medidas de coação.