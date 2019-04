Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tribunal de Aveiro condenou sete pessoas a penas efetivas por tráfico de droga

Pena mais gravosa foi aplicada ao cabecilha do grupo, que foi condenado a oito anos e meio de prisão.

Por Lusa | 13:12

O Tribunal de Aveiro condenou esta sexta-feira a penas efetivas sete dos 11 arguidos envolvidos num processo relacionado com o tráfico de droga, aplicando penas suspensas aos restantes.



O coletivo de juízes deu como provado que sete arguidos cometeram o crime de tráfico de estupefacientes na forma agravada, pelo facto de a droga ter sido distribuída por "um grande número" de pessoas.



A pena mais gravosa foi aplicada ao cabecilha do grupo, que foi condenado a oito anos e meio de prisão, por um crime de tráfico de estupefacientes agravado, e dois anos por um crime de detenção de arma proibida, tendo-lhe sido aplicada uma pena única de nove anos de prisão, em cúmulo jurídico.



O tribunal condenou ainda outros quatro indivíduos, que seriam os seus colaboradores diretos, a penas que variam entre os seis anos e meio e seis anos e nove meses de prisão.



Além do crime de tráfico agravado, um destes arguidos também foi condenado por um crime de condução sem carta.



Outros três arguidos que não tinham ligação a este grupo, mas que compravam a droga ao principal arguido, foram punidos, dois deles com penas efetivas de cinco anos e meio e seis anos de prisão, e um outro com uma pena suspensa de quatro anos.



Finalmente, a mãe do principal arguido e duas outras mulheres foram condenadas a penas suspensas, que variam entre quatro anos e três meses e quatro anos e meio de prisão.



Durante a leitura do acórdão, a juíza presidente explicou ainda que três dos arguidos beneficiaram de uma atenuação especial da pena por terem menos de 21 anos à data dos factos.



O principal arguido encontra-se detido a cumprir uma pena à ordem de outro processo e há ainda quatro arguidos que vão continuar em prisão preventiva até ao trânsito em julgado da decisão.



Os restantes dois arguidos que foram condenados e penas efetivas vão continuar sujeitos à medida de coação de apresentações periódicas às autoridades policiais.



Os suspeitos foram detidos a 26 de outubro de 2017, durante uma operação realizada em vários locais do distrito de Aveiro, que culminou com a apreensão de 59 quilos de haxixe (cerca de 118 mil doses), 2.600 doses de liamba e 266 doses de cocaína.



Foi ainda apreendido diverso material relacionado com a atividade criminosa, designadamente sete viaturas ligeiras, duas moto-quatro, 27 mil euros em dinheiro, duas armas de fogo, oito armas brancas, munições de vários calibres, uma besta, 23 telemóveis e cinco computadores.