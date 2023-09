O coronel Marco Gonçalves, comandante da GNR de Setúbal, soube em agosto que estava acusado, em coautoria com três outros militares, no entender o Ministério Público e Polícia Judiciária, pelo homicídio do civil Alcindo Gomes, morto com cinco tiros quando fugia a um mandado de busca após ter disparado contra a GNR.









