A GNR da Póvoa de Lanhoso apreendeu segunda-feira, no concelho, uma carabina com mira telescópica, uma arma de ar comprimido e dois punhais na sequência de um processo por violência doméstica.









O caso chegou ao conhecimento da GNR depois de uma denúncia de alegada situação de violência doméstica cometida por um homem, de 40 anos, contra a companheira, de 43.

No decorrer da ação, os militares realizaram no local uma busca domiciliária que terminou com a apreensão de uma carabina de calibre 6.35 mm, uma arma de ar comprimido, dois punhais e um sabre-baioneta. O homem foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Braga.