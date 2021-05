Homem perseguia e controlava movimentos da mulher em Gondomar

Um homem, de 47 anos, foi detido pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas do Porto, na segunda-feira, em Gondomar, por agredir e ameaçar a esposa.



Segundo a GNR, o agressor - dependente de bebidas alcoólicas - terá agredido, injuriado e ameaçado de morte a vítima, de 47 anos, com quem está casado há mais de 20 anos. Movido por ciúmes, passou a perseguir a mulher, a controlar todos os movimentos da mesma e todo o dinheiro do casal, de forma que a vítima fosse totalmente dependente do suspeito.





A GNR explica que no início do mês de maio, o homem voltou a agredir a mulher, tendo-lhe causado medo e insegurança. A vítima acabou por sair de casa, com o filho, e foi viver para um local seguro.O suspeito acabou detido no início desta semana e foi presente, esta terça-feira, ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto.Ficou proibido de se aproximar da vítima e de permanecer na mesma casa, não pode aproximar-se dos locais habitualmente frequentados pela mulher e pelo filho, num raio de 800 metros.Ficou ainda com pulseira eletrónica e proibido de se aproximar da escola do filho. O juiz de Instrução determinou ainda que não pode comprar armas de qualquer natureza.