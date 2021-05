Ficou em prisão preventiva o militar da GNR acusado de perseguir e difamar uma juíza e dois procuradores do Tribunal de Vila Verde. É suspeito da prática de 66 crimes de difamação, injúria e perseguição.









Carlos Lima, de 36 anos, colocado no posto de Terras de Bouro, foi detido pela própria GNR. Ouvido esta sexta e quinta-feira por um juiz de instrução criminal, no Tribunal de Braga, viu ser-lhe decretada, como medida de coação, a prisão preventiva.

O militar foi condenado duas vezes no Tribunal de Vila Verde e, devido a essas condenações, passou a difamar no Facebook e a perseguir, na rua e no próprio tribuna l, os três magistrados.





Carlos Lima estava suspenso de funções desde 2018, por perseguição, difamação e ameaças a uma jornalista.