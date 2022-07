GNR de Sesimbra anda 30 km para crime em Almada devido a falta de efetivo e de patrulhas

A falta de efetivo nos postos da GNR da Margem Sul fez com que, na terça-feira à noite, a patrulha mais próxima para acorrer a uma violência doméstica, com roubo, ocorrida no Monte de Caparica, Almada, fosse a do posto de Sesimbra, a 30 km da ocorrência. Quando os militares chegaram ao local, já o agressor tinha fugido.Segundo apurou o CM junto de fontes da GNR, a mulher foi espancada e roubada pelo homem com quem mantinha um relacionamento há três meses, no Monte de Caparica. O casal estava em casa, discutiu, o homem agrediu-a com murros e começou a partir objetos e mobiliário. Saiu do apartamento com dinheiro, carteira e os documentos pessoais da vítima.O alerta chegou à GNR da Trafaria pouco depois das 21h00, mas como não havia patrulha disponível neste posto - era única para a área da Trafaria, Charneca e Costa de Caparica e estava num atropelamento -, foi necessário acionar meios da GNR de Sesimbra, a mais de 30 km de distância.O suspeito já tinha fugido. Estará identificado, mas ontem ainda não tinha sido localizado e detido. A mulher manteve a queixa e recusou ir ao hospital.