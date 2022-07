GNR de Sesimbra chamada a ocorrência em Almada devido a falta de meios

Uma patrulha da GNR de Sesimbra ocorreu esta terça-feira a um roubo numa habitação no Monte da Caparica, a mais de 30 quilómetros, devido à falta de meios no destacamento de Almada.O alerta foi dado às 21h13. O suspeito colocou-se em fuga, depois de ter roubado a carteira e o telemóvel ao homem que mora na habitação assaltada, que deu o alerta.De acordo com a imprensa nacional, havia só uma patrulha disponível para as áreas da Trafaria, Charneca da Caparica e Costa da Caparica, que não estava disponível no momento do assalto. Foi depois acionada uma patrulha da GNR de Sesimbra.