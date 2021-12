Foi detido um homem de 27 anos em flagrante, esta terça-feira, na Charneca da Caparica. O suspeito terá invadido uma residência e ameaçado o morador com uma arma branca.

Dado o alerta do assalto por um vizinho da vítima a GNR dirigiu-se para o local onde intercetou a tentativa de fuga do homem de 27 anos, sendo este apanhado, ainda nas imediações do local.





O suspeito será presente esta quarta-feira ao Tribunal Judicial de Almada onde serão atribuídas as devidas medidas de coacção.