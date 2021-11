GNR deteve jovem de 18 anos em flagrante por furto numa residência em Chaves

A GNR deteve uma jovem de 18 anos em flagrante pela suspeita de furto numa residência, no concelho de Chaves, anunciou esta terça-feira o Comando Territorial de Vila Real.

Os militares da Guarda receberam um alerta emitido pelo sistema de alarme de uma residência, na segunda-feira, e deslocaram-se "de imediato" para o local, tendo detetado três suspeitos que, ao aperceberem-se da presença da GNR, se colocaram em fuga.

De acordo com o Comando de Vila Real, "momentos depois, foi intercetada e detida a suspeita na posse de um dos artigos furtados e, na sequência das diligências policiais, foi possível identificar os restantes intervenientes no ilícito, dois homens de 18 e 25 anos".

A detida foi constituída arguida e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Chaves.

Nesta ação, os militares do Posto Territorial de Chaves contaram com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Chaves.

A Guarda Nacional Repúblicana aproveitou para deixar alguns conselhos de forma a serem evitados furtos em residência, nomeadamente deixar sempre as portas e janelas fechadas quando sair de casa, em caso de ausência por vários dias, informar a GNR ou outra autoridade policial, não deixar escritos na porta, nas janelas ou na caixa do correio que assinalem a ausência e não deixar acumular correspondência na caixa do correio.