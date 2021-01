Três pessoas detidas pela GNR por furto de 250 quilos de pinhas em Troia

Três pessoas foram detidas na quarta-feira pela GNR por furto de 250 quilos de pinhas em Troia, no concelho de Grândola, distrito de Setúbal, anunciou esta quinta-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR revelou que as três pessoas, dois homens e uma mulher, com idades entre os 22 e os 54 anos, foram detetados, na sequência de uma denúncia, na posse de 250 quilos de "pinhas mansas furtadas" na zona de Soltroia, no concelho de Grândola.

"Os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local. Após diligências policiais foram localizados os suspeitos na posse de 250 quilos de pinhas mansas furtadas", explicou a GNR.

A ação contou com o reforço dos postos territoriais da GNR de Alcácer do Sal, Comporta e Troia.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Grândola.

Segundo a GNR, a colheita de pinhas de pinheiro-manso é proibida entre 01 de abril e 01 de dezembro e, ainda que esteja caída no chão, a sua apanha está interditada por se encontrar em época de defeso.