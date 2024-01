GNR desmantela rede de tráfico de droga nos concelhos de Seia e Coimbra

A GNR desmantelou uma rede de tráfico de estupefacientes que operava nos concelhos de Seia (distrito da Guarda) e de Coimbra, tendo sido detidas 12 pessoas, foi esta quinta-feira divulgado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial da GNR da Guarda precisa que, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Gouveia, foram detidos, entre os dias 8 e 10 de janeiro, onze homens, com idades compreendidas entre os 16 e os 50 anos e uma mulher de 39 anos, por tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Seia e Coimbra.

A GNR explica que "no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorria desde abril de 2023, os militares da Guarda desmantelaram uma rede de tráfico de estupefacientes que operava em Seia e Coimbra".

A mesma fonte indica que durante as diligências policiais foram realizadas 15 buscas, 11 domiciliárias e quatro em veículos, culminando na detenção dos 12 suspeitos e na apreensão de diverso material. Foram apreendidas 152 doses de haxixe, 56 doses de cocaína, 15 telemóveis, três veículos e um computador.

"Todos os detidos têm antecedentes criminais relacionados com tráfico de estupefacientes, falsificação de documentos, resistência e coação e furtos diversos", acrescenta o comunicado.

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Seia, tendo sido aplicada a cinco dos suspeitos a medida de coação de prisão preventiva e a medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da área da residência a um dos detidos. Os restantes suspeitos permanecem nas instalações da Guarda, a fim de serem presentes esta quinta-feira ao Tribunal de Judicial de Seia.

A GNR explica que a operação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção da Guarda, dos Núcleos de Investigação Criminal (NIC) dos Destacamentos Territoriais da Guarda, Pinhel e Vilar Formoso, da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário de Gouveia, do SEPNA do Destacamento Territorial de Gouveia, e dos postos territoriais de Seia, Paranhos da Beira, Loriga e das Secções Cinotécnicas dos Comandos Territoriais de Castelo Branco e de Viseu.