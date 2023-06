Prisão preventiva para um dos cinco detidos no Monte da Caparica por tráfico de droga

Uma das cinco pessoas detidas na quarta-feira pela GNR, no Monte da Caparica, numa operação que permitiu apreender mais de 17.000 doses de heroína e quase 3.000 de cocaína, ficou em prisão preventiva, segundo as autoridades.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) explica que os cinco detidos já foram presentes ao juiz no Tribunal Judicial de Almada e um ficou em prisão preventiva, outro com apresentações diárias no posto policial da sua área de residência e três com apresentações semanais.

A operação foi desenvolvida na quarta-feira pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Almada, na sequência de uma investigação por tráfico de droga que decorria há cerca de cinco meses.

As diligências policiais culminaram no cumprimento de seis mandados de busca domiciliários, que levaram à detenção de quatro homens e uma mulher por tráfico de droga e posse de armas proibidas, na localidade do Monte da Caparica, no concelho de Almada, distrito de Setúbal.

Os militares da Guarda realizaram diversas diligências policiais, que culminaram com o cumprimento de seis mandados de busca domiciliárias, tendo sido apreendido diverso material relacionado com o tráfico de estupefacientes, bem como armas proibidas.

Além de mais de 17.000 doses de heroína e cerca de 2.947 de cocaína, a GNR apreendeu 14 doses de haxixe, nove doses de MDMA, 1.300 euros em numerário, três telemóveis, quatro balanças, um cofre, três munições, uma pistola e três armas brancas.

Três dos detidos têm antecedentes criminais por tráfico de droga, furtos, roubos, posse de armas proibidas, violação e resistência e coação.

A GNR acrescenta que a operação contou com o reforço da Estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Setúbal, do Destacamentos de Intervenção (DI) de Setúbal e Lisboa, do Grupo de Intervenção e Operações Especiais (GIOE), Grupo de Intervenção e Ordem Pública (GIOP) e do Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC) da Unidade de Intervenção (UI).