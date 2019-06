GNR detém 330 condutores na Operação Baco

Mais de 330 condutores foram detidos pela GNR durante a Operação Baco por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue considerada crime e outros 121 por conduzirem sem carta.Segundo o balanço da GNR, foram testados 51 413 condutores, dos quais 1100 conduziam com excesso de álcool no sangue. Destes, 334 apresentavam uma taxa de álcool igual ou superior a 1,2 gramas/litro.Durante a operação, que decorreu entre os dias 12 e 24, a GNR intensificou a fiscalização da condução sob influência de álcool, com o objetivo de prevenir a sinistralidade rodoviária e aumentar a segurança.