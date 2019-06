GNR detém casal na posse de quatro mil doses de droga em Estremoz

A GNR deteve um casal por suspeitas de tráfico de droga, no concelho de Estremoz, distrito de Évora, tendo apreendido cerca de quatro mil doses de haxixe e cocaína, divulgou esta sexta-feira a força de segurança.Em comunicado, a Guarda indicou que o homem e a mulher, de 38 e 44 anos, foram detidos, esta semana, por militares do Destacamento de Trânsito e do Núcleo de Investigação Criminal de Estremoz da GNR.Segundo a força de segurança, durante uma fiscalização rodoviária, os militares sentiram "um forte odor a droga" que provinha do interior do veículo em que seguia o casal e acabaram por "detetar diverso produto estupefaciente".Posteriormente, adiantou a GNR, os militares realizaram uma busca domiciliária, durante a qual foram apreendidas 3.979 doses de haxixe e 10 de cocaína, além de duas balanças de precisão, um veículo e um telemóvel.Os detidos já foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Estremoz, tendo o juiz aplicado ao homem a medida de coação de apresentações diárias no posto policial da área de residência e à mulher apresentações bissemanais.