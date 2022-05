GNR detém dois homens e apreende 140 mil cigarros em ação de fiscalização

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Coimbra deteve dois homens e apreendeu 140 mil cigarros no valor de 31.500 euros, no âmbito de uma operação de fiscalização, anunciou hoje a força policial.

Em comunicado, a GNR informa que as detenções e a apreensão do tabaco aconteceram na quinta-feira, no concelho de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, na sequência de uma ação de fiscalização rodoviária.

Nessa ação, a GNR mandou parar uma viatura que "transportava diversas caixas contendo volumes de tabaco" e verificou que "não tinham qualquer documento de transporte nem ostentavam a estampilha aduaneira exigida para a sua comercialização em território nacional, motivo que levou à sua apreensão".

"O valor do tabaco ascende aos 31.500 euros, o que corresponde a uma prestação tributária em dívida superior a 25 mil euros em impostos. Além do tabaco, foi ainda apreendida uma viatura ligeira de passageiros utilizada para o transporte irregular desta mercadoria", refere a GNR.

Acrescenta que foram detidos dois homens, de 49 e 56 anos, por introdução fraudulenta no consumo qualificada, contrafação e uso ilegal de marca, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira.