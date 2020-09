A GNR deteve, terça-feira, dois homens de 18 anos por roubo na via pública, na vila do Pinhal Novo, Palmela. Os suspeitos foram capturados depois dos militares terem recebido uma denúncia sobre um assalto com ameaça de arma branca.Segundo a GNR, às três vítimas, com idades entre os 18 e os 26 anos, foi-lhes roubado um telemóvel e dinheiro.Os detidos foram presentes no Tribunal Judicial de Setúbal, onde lhes foi aplicada a medida de prisão domiciliária.