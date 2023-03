Dois homens, de 21 e 26 anos, foram detidos, em Oliveira do Bairro, esta tarde de sexta-feira, pela GNR de Anadia, pela suspeita do tráfico de drogas. A autoridade apreendeu cerca de 350 gramas de haxixe, o equivalente a cerca de 700 euros.A detenção ocorreu, na zona central de Oliveira do Bairro, cerca das 17h00, na sequência de uma fiscalização rodoviária aleatória.