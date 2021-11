GNR detém dois suspeitos de tráfico de droga e apreende heroína em Aljustrel

A GNR deteve dois homens suspeitos da prática do crime de tráfico de droga e apreendeu mais de 350 doses de heroína no concelho de Aljustrel, no distrito de Beja, anunciou esta quarta-feira a força de segurança.

Os suspeitos, de 45 e 58 anos, foram detidos na terça-feira e serão presentes ao Tribunal Judicial de Ourique na quinta-feira, para primeiro interrogatório, referiu o Comando Territorial de Beja da GNR, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a Guarda, os suspeitos foram detidos na sequência de uma busca domiciliária efetuada no âmbito de uma investigação por tráfico de droga, que decorria desde o início deste ano.

A busca permitiu também à GNR apreender 352 doses de heroína, 310,66 euros em dinheiro, sete telemóveis e vários utensílios para acondicionamento e separação de droga.

No decorrer da ação policial, foi ainda constituído arguido um homem, de 63 anos, por suspeitas de estar relacionado com o crime de tráfico de droga de que os dois detidos são suspeitos, disse à Lusa fonte do Comando Territorial de Beja da GNR.

A ação policial foi efetuada por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Aljustrel da GNR.

Também contou com o reforço de militares dos núcleos de investigação criminal de Beja e de Odemira e do Destacamento de Intervenção de Beja da GNR.