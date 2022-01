GNR detém em Albufeira um homem suspeito de roubo e furto qualificado

As autoridades policiais detiveram na segunda-feira, em Albufeira, um segundo suspeito de roubo e furto qualificado no âmbito de uma investigação que permitiu deter outro homem pelos mesmos crimes, em 16 de dezembro, anunciou hoje a GNR.

O homem detido na segunda-feira tem 24 anos e ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva, por decisão de um juiz de instrução criminal do Tribunal de Portimão, após ter sido ouvido no primeiro interrogatório judicial, precisou hoje o comando territorial de Faro da GNR num comunicado.

Na base da detenção, segundo a força de segurança, estiveram os indícios recolhidos durante uma "investigação por crimes de roubo e de furto qualificado, que já tinham dado origem a uma detenção de um homem de 27 anos, por roubos com recurso a arma branca e a arma de fogo, no dia 16 de dezembro".

No decorrer da investigação, as autoridades policiais concluíram que tinha havido "participação de um outro elemento na concretização desses ilícitos" de "roubo e um furto qualificado em estabelecimentos", que foram "praticados no final de dezembro, no concelho de Albufeira".

As diligências policiais levaram as autoridades a identificar e deter o segundo suspeito, ao qual foi apreendida uma "estufa para a produção de canábis, contendo no seu interior um medidor de humidade", durante uma busca domiciliária efetuada na sua residência.

Foram igualmente apreendidas, acrescentou a GNR, "várias embalagens de nutrientes e inseticida para plantas", assim como "duas doses de liamba" e "um moinho utilizado para triturar liamba".

A GNR adiantou ainda que o detido, que estava sujeito a "liberdade condicional por crimes contra o património" foi presente na terça-feira ao primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Portimão, tendo-lhe sido "aplicada a medida de coação de prisão preventiva".

O detido foi depois conduzido ao Estabelecimento Prisional de Olhão, onde vai aguardar o desenrolar do processo, acrescentou.