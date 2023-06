GNR detém homem de 57 anos na Guarda por cultivo de canábis

Um homem de 57 anos investigado pela GNR devido a suspeitas de cultivo de canábis, no concelho da Guarda, foi detido e constituído arguido, anunciou esta quinta-feira aquela força de segurança.

"No âmbito de uma investigação, os militares da Guarda detetaram um terreno agrícola com indícios de plantação de canábis", refere em comunicado o Comando Territorial da Guarda da GNR que, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) local, que veio a deter o presumível produtor na quarta-feira.

No seguimento das "diligências policiais", segundo a nota, "foi possível identificar o proprietário do terreno e, posteriormente, efetuar uma busca à sua residência".

"A ação culminou com a apreensão de 10,5 quilos de plantas de canábis e com a detenção do suspeito", que foi constituído arguido, tendo a GNR comunicado os factos ao Tribunal Judicial da Guarda.