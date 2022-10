GNR detém suspeito por cultivo de mais de 127 pés de canábis em Castelo Branco

O Comando Territorial de Castelo Branco, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Castelo Branco, deteve, no domingo, um homem de 42 anos por cultivo de estupefacientes, no concelho, divulgou a GNR num comunicado.O suspeito foi detido em flagrante após militares da Guarda detetarem junto a uma residência uma plantação de canábis. Na sequência de diligêcias policiais foram apreendidos mais de 127 pés de canábis. A detenção do suspeito e apreensão de droga foram realizados no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes.O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Castelo Branco.