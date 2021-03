GNR detém homem suspeito de ameaçar e agredir os pais em Amarante

Um homem de 40 anos foi detido pela GNR, por agredir os pais, em Amarante. A detenção aconteceu na terça-feira, no âmbito de uma investigação do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas específicas de Penafiel.Na investigação, os militares apuraram que o suspeito após o fim do relacionamento com a ex-companheira foi viver com os pais – de 60 e 65 anos – há cerca de um ano. Desde essa altura que os responsabilizava pelo fim do relacionamento.Em comunicado, a GNR explica que o agressor ameaçava os apis de morte se estes não lhe dessem dinheiro, "causando-lhes medo e receio". Para além das ameaças de morte, "causava danos patrimoniais, partindo diversos objectos, chegando a arremessar copos contra a mãe, tendo-lhe causado uma fratura num pé".Presente a tribunal, vai aguardar julgamento controlado por pulseira electrónica e está impedido de se aproximar das vítimas.