GNR detém quatro suspeitos de tráfico de droga em 'rave' de Viseu

Detidos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.

Por Lusa | 14.05.18

A GNR anunciou esta segunda-feira ter detido quatro homens, com idades entre os 18 e os 42 anos, por tráfico de droga, numa 'rave' (evento musical) em Sernancelhe, no distrito de Viseu.



Segundo a GNR, "a ação foi efetuada nas instalações de um estabelecimento de diversão noturna, quando decorria um evento musical, vulgo 'rave', tendo sido apreendidas 138 doses de haxixe, 28 doses de anfetaminas, duas doses de liamba e uma dose de heroína".



Os detidos foram constituídos arguidos e ficaram sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.



Durante a mesma ação, desenvolvida no domingo, pelo Núcleo de Investigação Criminal de Moimenta da Beira, foram também identificadas seis pessoas por consumo de estupefacientes.