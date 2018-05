Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulheres gerem rede de droga

Quatro acusadas iam buscar cocaína e heroína ao Porto.

Por Paula Gonçalves | 03:31

Quatro mulheres e dois homens foram acusados pelo Ministério Público de terem montado um esquema de tráfico de droga em Coimbra. Os seis arguidos compravam a cocaína e heroína no Porto.



Duas das mulheres foram detidas pela Polícia Judiciária do Centro à saída da estação de comboios, depois de uma viagem ao Porto para se abastecerem. Uma delas tinha dissimulado num bolso do casaco cocaína suficiente para 31 doses.



Segundo a acusação, o tráfico prolongou-se pelos anos de 2014 e 2015.



Os arguidos, entre 23 e 49 anos, são acusados de abastecerem os consumidores a partir de casas onde viviam na Baixa da cidade. Tinham clientes fixos, que os contactavam por sinais – assobios e gestos com os dedos – sempre que pretendiam abastecer-se.