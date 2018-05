Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR detém dois homens por tráfico de droga em Fernão Ferro e Barreiro

Detenções foram feitas no âmbito de um inquérito por tráfico de estupefacientes.

12.05.18

A GNR de Setúbal deteve na quinta-feira dois homens em Fernão Ferro e Barreiro por tráfico de droga, após um ano de investigação, foi anunciado este sábado.



As detenções dos homens com 26 e 27 anos foram feitas no âmbito de um inquérito por tráfico de estupefacientes, que durava há um ano, segundo um comunicado da GNR.



A polícia fez, nessa operação, três buscas domiciliárias em que foram apreendidas 1.110 doses de haxixe e ainda 315 comprimidos de ecstasy e 44 doses de cocaína, além de armas (catanas, facas, matraca, bastão de basebol e espingarda), viaturas, cartões de telemóveis, computadores, dinheiro e três vasos com plantas de canábis.



Os dois homens foram presentes ao Tribunal Judicial de Almada na sexta-feira, estando agora obrigados a apresentações diárias na polícia.