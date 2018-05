Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois detidos em Fafe com 100 doses de droga

Jovens de 18 e 21 anos não ofereceram resistência à detenção.

12.05.18

Dois jovens, com 18 e 21 anos de idade, foram detidos este sábado em flagrante delito em Fafe, distrito de Braga, na posse de cerca de 100 doses individuais de heroína, cocaína, haxixe e ecstasy, anunciou a GNR.



As detenções ocorreram pelas 02h30 e os dois jovens "não ofereceram resistência", disse à Lusa o comandante do Destacamento Territorial de Fafe da GNR.



Segundo um comunicado da GNR, as detenções decorreram durante uma ação de "patrulhamento preventivo", tendo sido detetadas 40 doses de cocaína, 30 de heroína, 15 de haxixe e 13 de ecstasy.



Os detidos foram constituídos arguidos, ficaram sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência e terão de comparecer no Tribunal Judicial de Fafe a 14 de maio.