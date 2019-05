Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR detém três suspeitos de furtos em estabelecimentos comerciais de Seia

Autoridades apreenderam ainda 138 raspadinhas, 123 maços de tabaco, duas partes de caixas registadoras, dois telemóveis e um veículo.

O Comando Territorial da GNR da Guarda anunciou esta sexta-feira a detenção de três suspeitos, duas mulheres e um homem, pela alegada prática de crimes de furto em estabelecimentos comerciais do concelho de Seia.



A GNR refere em comunicado divulgado esta sexta-feira que os suspeitos, com idades entre os 20 e os 27 anos, foram detidos na quarta-feira por militares do Posto Territorial de Paranhos da Beira, no concelho de Seia.



"Durante uma ação de fiscalização rodoviária realizada em Paranhos da Beira, os militares abordaram um veículo, verificando que no seu interior estava diverso material proveniente de um furto em estabelecimento, que havia ocorrido momentos antes, em Seia", explica a fonte.



A GNR deteve os três suspeitos e apreendeu 138 raspadinhas de jogos da Santa Casa da Misericórdia, 123 maços de tabaco de diversas marcas, duas partes de caixas registadoras, dois telemóveis e um veículo.



Após diligências, a GNR admitiu que consegue "relacionar os suspeitos com outros dois furtos do mesmo tipo, ocorridos durante o mês de abril" naquele concelho da região da Serra da Estrela, no distrito da Guarda.



Os detidos foram presentes na quinta-feira a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Seia.



De acordo com a GNR, o homem ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Viseu, enquanto uma das mulheres ficou sujeita a apresentações semanais e a outra a apresentações quinzenais nos postos policiais da área de residência.