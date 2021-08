GNR deteta campismo e caravanismo ilegal na Costa Vicentina

A Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Santiago do Cacém, realizou esta terça-feira, dia 10 de agosto, ações de fiscalização direcionadas ao caravanismo e campismo ilegal, na área protegida do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.

Segundo fonte da GNR, no âmbito da Operação "Verão Seguro 2021", "os elementos do NPA fiscalizaram 15 pessoas, as quais foram identificadas pela prática de infrações relacionadas com o campismo e caravanismo ilegal ou irregular em área protegida, e cujas coimas podem ascender aos 4 mil euros".

A GNR recorda que "o campismo e caravanismo ilegal ou irregular em área protegida pode conduzir a uma ocupação excessiva e desordenada de espaços públicos, zonas costeiras e áreas classificadas por autocaravanas e similares, com consequências negativas na paisagem, no ambiente, no ordenamento do território e na saúde pública".

Para evitar estas situações, a GNR irá "continuar a sensibilizar os caravanistas e campistas para adotarem um comportamento mais responsável e amigo do ambiente, especialmente nestas áreas protegidas".

A operação contou com o reforço da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC) e do Posto Territorial de Sines.